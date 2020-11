Week tegen Kindermishandeling start met campagne: ‘open je ogen’

Op de eerste dag van de Week tegen Kindermishandeling is Veilig Thuis maandag de campagne ‘Open je ogen voor kindermishandeling‘ begonnen. De campagne is bedoeld als oproep om signalen van kindermishandeling serieus te nemen en in actie te komen. “Twijfel niet langer, maar kom in actie. Bel of chat met iemand van Veilig Thuis, voor advies of om je zorgen te bespreken.”

Geschat wordt dat elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer zijn van mishandeling. “Een veel te vaak voorkomend probleem waar te weinig over gesproken wordt”, vindt wethouder Kavita Pharbudayal, ze onderschrijft daarmee de oproep van de campagne. Veilig Thuis wil met de actie aandacht vestigen op “het nog steeds veel te hoge aantal kinderen dat opgroeit in een onveilige gezinssituatie”.

Bekende Nederlanders waaronder cabaretière Karin Bloemen, acteur Jim Bakkum, presentatrice Angela Groothuizen ondersteunen de actie op sociale media.