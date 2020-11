Caissière overmeestert veelpleger die greep doet uit kassa

Een 20-jarige Hagenaar heeft donderdag een greep uit de kassa gedaan bij een supermarkt aan het Goeverneurplein in Den Haag. De caissière wist de hand van de man vast te pakken waarna ander personeel ingreep. De man kon worden aangehouden. Dat meldt mediapartner Omroep West. Na zijn aanhouding bleek dat de verdachte al meerdere keren op deze manier winkeldiefstallen heeft gepleegd, meldt de politie dinsdag.

De man wilde donderdag een flesje water afrekenen bij de supermarkt en deed, zodra de caissière de kassa opende, een greep in de kassa. Daarna werd hij overmeesterd.

De aangehouden Hagenaar wist eerder op deze manier meerdere keren geld te stelen. De man werd herkend van camerabeelden, getuigenverklaringen en een opgegeven signalement van eerdere grepen uit kassa’s van supermarkten. De Hagenaar wordt verdacht op die manier geld gestolen te hebben bij nog zeven andere supermarkten. Deze gebeurden tussen 3 augustus en 8 november in Voorburg, Leidschendam en Den Haag.

Langer vast

Het winkelpersoneel van de supermarkt aan het Goeverneurplein belde na de aanhouding naar de politie om de verdachte over te dragen. De politie doet verder onderzoek en kijkt of de man mogelijk nog bij nog meer diefstallen betrokken is. De verdachte is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft veertien dagen langer in voorarrest.