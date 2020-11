Coronavirus Den Haag: 117 nieuw gemelde positieve tests

In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag 117 nieuw gemelde positieve tests bijgekomen. Dat valt op te maken uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In Den Haag zijn er in het afgelopen etmaal drie nieuw gemelde ziekenhuisopnames en drie nieuw gemelde overlijdens bijgekomen.

Het aantal geregistreerde positieve coronatests is landelijk gezien voor de vierde dag op rij afgenomen. Het RIVM heeft 4320 meldingen van nieuwe gevallen gekregen. Dat zijn er 547 minder dan maandag werden gemeld. Bij het RIVM zijn 88 overleden covid-patiënten gemeld. Maandag werden nog 45 doden gemeld.

‘We zijn er nog lang niet’

Het aantal coronabesmettingen in Nederland daalt nu al een paar dagen, maar Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en lid van het Red Team – dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert tijdens deze coronacrisis – benadrukt ‘dat we er nog lang niet zijn’. Dat zei hij dinsdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West. ‘Het is een hoopvol teken, maar we zitten nu op 4000 tot 5000 besmettingen per dag. Ik ben pas gerust als we onder de 850 per dag zitten. Dan is het voor de GGD weer mogelijk om het bron- en contactonderzoek goed uit te voeren, want we willen niet naar een derde golf.’

Persconferentie

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdagavond (19.00 uur) weer een coronapersconferentie, daarbij is het niet de verwachting dat er grote nieuwe maatregelen worden bekendgemaakt. “Als we op dit niveau blijven, is de last voor de gezondheidszorg nog veel te groot”, zei De Jonge eerder vandaag over het dalend aantal besmettingen. Er wordt daarom niet verwacht dat vanavond duidelijk wordt met hoeveel mensen er Kerst gevierd kan worden.