Defensieminister Ank Bijleveld in quarantaine

Defensieminister Ank Bijleveld is in quarantaine gegaan omdat iemand in haar omgeving positief getest is op het coronavirus. “Ik voel mij verder goed en blijf op afstand aan het werk”, zegt Bijleveld op Twitter.

Twee dagen terug werd bekend dat staatssecretaris Barbara Visser positief testte op Covid19, zij is daarop in thuisisolatie gegaan. “Na lichte verkoudheidsklachten ben ik vandaag helaas positief getest op corona. Ik voel mij verder goed, maar het betekent natuurlijk dat ik in thuisisolatie ga.”

Eerder ging ook onderwijsminister Arie Slob in quarantaine, dit gebeurde nadat een medewerker positief werd getest op het coronavirus. Op 3 november liep zijn quarantaineperiode af. “Quarantaine is weer voorbij. Gelukkig niet ziek geworden. Dank voor al het meeleven.”

