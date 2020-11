Ernstig incident met politie in Carelshavenstraat, straat afgezet met zwarte schermen

De politie is betrokken geweest bij een incident in de Carelshavenstraat in Den Haag. Dat meldt mediapartner Omroep West. Uit de eerste melding die door de politie zelf naar buiten is gebracht, zou blijken dat een man is neergeschoten nadat hij agenten zou hebben bedreigd. Na de melding is er in ieder geval iemand met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie in Den Haag kan niets zeggen over het incident en verwijst door naar het Openbaar Ministerie (OM), waar ook de Rijksrecherche onder valt. De Rijksrecherche houdt zich bezig met onderzoeken waarbij onder meer overheidsfunctionarissen, zoals politieagenten, betrokken zijn. Een woordvoerder van het OM wilde dinsdagmiddag ook nog niets kwijt over de zaak.

De Carelshavenstraat is afgezet en de politie plaatst zwarte hekken bij het incident. Ook zijn plekken gemarkeerd waar vermoedelijk kogelhulzen liggen. Een politiehelikopter vloog boven het gebied. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.