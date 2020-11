Opnieuw boerenprotest in Den Haag: “Er is straks geen stuk droog brood meer te verdienen”

Gewonde bij steekpartij op Stationsplein

Bij een steekpartij op het Stationsplein bij station Den Haag HS is maandagavond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens calamiteitenwebsite Regio15 zijn er twee verdachten aangehouden en wordt onderzocht wat hun rol is geweest bij de steekpartij.

Rond acht uur in de avond kreeg de politie een melding binnen van een steekpartij buiten de Albert Heijn, tegenover het station. Het slachtoffer was volgens de omstanders in zijn rug geraakt. De ambulancedienst heeft zich ontfermd over het slachtoffer, waarna hij naar een ziekenhuis is gebracht.

Een gedeelte van de straat is maandagavond enige tijd afgesloten geweest voor onderzoek.