Haagse Stadspartij bepleit behoud groene weide van Vliethoeve Park

De Haagse Stadspartij (HSP) heeft vraagtekens bij het bebouwen van het terrein van de voormalige boerderij Vliethoeve. “De groene schaapsweide wordt straks een parkeerterrein. Dit is nu nog een prachtige groene buffer tussen de woonwijk en de boerderij”, stelt HSP-raadslid Peter Bos. De partij wil dat de groene weide gered wordt.

Het raadslid viel er eerder al over dat bewoners in de omgeving nog niet geïnformeerd zijn over de impact van de plannen voor een kleinschalig recreatiepark. “Pal tegenover het toekomstige recreatiepark ligt een woonwijk. Hoe is het mogelijk dat de buurtbewoners nog niet betrokken zijn bij dit plan?” Onlangs werd duidelijk dat er op Vliethoeve Park plannen zijn voor 13 recreatiewoningen en een parkeerterrein met 28 parkeerplaatsen. “Kennelijk ziet de eigenaar daar brood in.”

De HSP heeft aangekondigd de buurt in te gaan om te horen hoe buurtbewoners denken over de plannen. “Je moet mensen vanaf het begin goed meenemen in je plan, anders bestaat de kans dat er later weerstand komt.” Op 25 november wordt in de raad opnieuw gesproken over de plannen. “Dan kunnen we nog moties indienen, hopelijk krijgen we daar steun voor om plannen aan te passen.”