Ideeën gezocht voor besteding van Benoordenhouts wijkbudget van 40.000 euro

Bewoners van Benoordenhout in stadsdeel Haagse Hout mogen tot 13 december ideeën insturen waaraan het wijkbudget van 40.000 euro aan zou moeten worden uitgegeven. Een idee moet bijdragen aan een van de vier categorieën: op straat, groen, sport en spel en overige. Vervolgens kan op die plannen gestemd worden en wordt er bekeken of de plannen haalbaar zijn.

“Benoordenhout maken we samen. De betrokkenheid en ideeën van bewoners zijn ongelofelijk belangrijk. Ik roep daarom iedereen in deze buurt op om met plannen – groot of klein – te komen”, zegt stadsdeelwethouder Haagse Hout Saskia Bruines.

Vooralsnog zijn er achttien ideeën ingediend, waaronder de suggestie om een mini-steiger aan te leggen aan de Hart Nibbrigkade: “Voor de meesten van ons geldt dat het haast onmogelijk is om zelf een kano of roeibootje rondom het huis op te slaan. Het initiatief kan op een dergelijk steigertje kano’s beschikbaar stellen voor algemeen gebruik voor omwonenden.” Ook zijn er suggesties als het aanleggen van verkeersdrempels in de Van Hoytemastraat om deze veiliger te maken en er is de wens tot herstel van de buslijn door Het Uilennest.

Een idee insturen kan nog tot 13 december aanstaande. Vervolgens kan tot en met 20 december gestemd worden op de ingediende plannen. Daarna volgt een gemeentelijke haalbaarheidscheck bij ideeën die meer dan 15 stemmen kregen. Op 15 januari 2021 moet het duidelijk zijn welke plannen haalbaar zijn om uit te voeren, op die plannen kan dan opnieuw worden gestemd. Op 22 maart 2021 wordt bekendgemaakt welk plan of welke plannen zullen worden uitgevoerd in Benoordenhout.

Foto: gemeente Den Haag / Fleur Beemster