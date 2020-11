Madurodam decor voor jaarlijkse lampionnenactie KWF

Attractiepark Madurodam is dit jaar het decor voor de actie ‘Nederland geeft licht’ van het KWF. Op zondag 20 december wordt in het park een hart met lampionnen verlicht. Met de actie wil het KWF jaarlijks iedereen die met kanker te maken heeft een hart onder de riem steken. “Na een jaar waarin de wereld in zijn greep werd gehouden door het coronavirus, is het meer dan ooit nodig om aan het einde van het jaar stil te staan bij iedereen die door kanker is getroffen.”

“Iedere lampion is voor een dierbare. Zo denken we tijdens de donkere dagen van het jaar aan mensen die we missen, aan mensen die nu met kanker te maken hebben en aan iedereen die extra steun kan gebruiken in deze periode”, zo laat de organisatie weten. Ook een aantal bekende Nederlanders zoals André van Duin, Wendy van Dijk, Gerard Ekdom en Linda Hakeboom zal een lampion laten branden voor een dierbare. Via de website van het KWF is het mogelijk om een lampion te doneren.

Het is het vijfde jaar dat KWF de lampionnenactie laat plaatsvinden. In voorgaande jaren vond de KWF-actie plaats op de Afsluitdijk, in Lunteren, bij Paleis Soestdijk en werd het Olympisch Stadion verlicht. Het ontbrandingsmoment in Madurodam is zondagmiddag 20 december live te zien bij SBS6.