Marcel Verreck: “Meeuwen hebben vanwege het ontbreken van patattoeristen weer moeten leren vissen”

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag FM. Dat doet hij deze keer niet op een plek in de stad, maar vanuit zijn eigen huis, omdat hij in thuisisolatie zit. In deze column bespreekt hij Boris Johnson, Barbie en de meeuwen.

“De meeuw leek de wintertrek gemist te hebben, misschien omdat hij zo van Den Haag hield, al is het hier sinds onze intelligente lockdowns voor de meeuwen een stuk minder aantrekkelijk. Het schijnt zelfs dat de meeuwen, vanwege het ontbreken van de vele patattoeristen en hun overgebleven snackresten, weer hebben moeten leren vissen”, aldus de columnist.