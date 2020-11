Defensieminister Ank Bijleveld in quarantaine

Partij voor de Dieren wil dat burgemeester ingrijpt bij boerenprotest

Meer in

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Den Haag wil dat burgemeester Jan van Zanen ingrijpt bij het boerenprotest wat vandaag in de stad te vinden is.

“Demonstratierecht is belangrijk, maar moet geen recht van de sterkste zijn. FDF mag met honderden (zonder afstand en mondkapjes) demonstreren, terwijl allerlei andere demonstraties zijn verboden de afgelopen tijd. Tijd dat de burgemeester ingrijpt!”, zo tweet de partij.

Den Haag is dinsdag opnieuw het toneel van demonstrerende boeren. Vanuit het hele land zijn ze naar Den Haag gekomen waar ze demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Foto: Omroep West.