Politie schiet verdachte neer; persoon zwaargewond naar ziekenhuis

Een persoon is dinsdagmiddag door de politie neergeschoten in de Carelshavenstraat. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten aan mediapartner Omroep West. De verdachte is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, wordt nog door de Rijksrecherche onderzocht.

Bij een incident op de Carelshavenstraat in Den Haag heeft de politie vanmiddag schoten gelost. Daarbij is een persoon ernstig gewond geraakt. De Rijksrecherche doet onderzoek naar wat er is gebeurd. — OM Den Haag (@OM_DenHaag) November 17, 2020

Uit de eerste melding die dinsdag zelf door de politie naar buiten werd gebracht, zou blijken dat een man is neergeschoten nadat hij agenten zou hebben bedreigd. Een woordvoerder van de politie verwees al snel door naar het OM, waar ook de Rijksrecherche onder valt.

Na het incident werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Ook hing er een tijdje een politiehelikopter boven de straat. De Carelshavenstraat in Den Haag is op dit moment met zwarte schermen afgezet.