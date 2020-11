Twee personen aangehouden bij boerenprotest

De politie heeft dinsdagochtend twee aanhoudingen verricht bij het boerenprotest in Den Haag. Het is nog niet duidelijk waarom de twee personen werden aangehouden.

De politie zegt aan het einde van de middag te komen met een overzicht van het verloop van de demonstratie.

