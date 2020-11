GroenLinks zamelt in voor buurtcentrum in Tansvaal: ‘Help de sint aan fietsen’

Aantal coronagevallen in Den Haag stijgt, zelfs met storing

In Den Haag zijn er in de het afgelopen etmaal 157 nieuw gemelde coronabesmettingen bijgekomen. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dinsdag werden er in onze stad nog 117 nieuw gemelde positieve tests geregistreerd.

Ook landelijk is het aantal nieuwe coronagevallen is gestegen. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4628 positieve tests geregistreerd. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, want door een technische storing bij de GGD’en zijn daar ongeveer duizend gevallen niet doorgegeven aan het RIVM. Op dinsdag meldde het RIVM 4317 positieve tests.

Naast het nieuwe aantal besmettingen is er Den Haag ook sprake van zeven nieuw gemelde ziekenhuisopnames en een nieuw gemeld overlijden.

2087 coronapatiënten in het ziekenhuis

In Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 2087 coronapatiënten, 59 minder dan dinsdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met 42 af. Op de intensive cares kwamen 17 bedden van mensen met Covid-19 vrij. Ic’s behandelen opgeteld nog 559 mensen die ernstig ziek zijn door het virus.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte de cijfers woensdag bekend. Een dag eerder rapporteerde het centrum nog een lichte toename, van 16 opgenomen coronapatiënten. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zei zich daar geen zorgen over te maken.