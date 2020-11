Boeken halen en studeren vanaf donderdag weer mogelijk bij bibliotheken

Alle vestigingen van de bibliotheek Den Haag zijn vanaf donderdag 19 november weer te bezoeken. Dinsdag werd bekend dat de strengere maatregelen, waardoor de bibliotheken moesten sluiten, woensdagnacht aflopen. “U kunt weer terecht bij de bibliotheek!”, valt daarom online te lezen. Vanaf donderdag wordt een enigszins beperkte dienstverlening weer opgestart in de bibliotheken: boeken kunnen weer geleend en teruggebracht worden en op reservering is het mogelijk om in een vestiging te komen studeren.

Bij de vestigingen in Escamp, Leidschenveen, Scheveningen, Segbroek, Transvaalkwartier, Wateringse Veld en Ypenburg studieplekken beschikbaar, daar moet wel voor gereserveerd worden. In de Centrale Bibliotheek aan het Spui was het eerder al mogelijk om een studieplek te reserveren, vanaf donderdag is dat mogelijk op twee verschillende tijdsblokken per dag.

Twee weken terug werd bekend dat de bibliotheek-vestigingen als gevolg van verzwaring van de coronamaatregelen moesten sluiten, kort daarop werd besloten dat een deel van de activiteiten, zoals inloopspreekuren, het halen van boeken en huiswerkbegeleiding weer mogelijk zouden zijn. Deze activiteiten lopen ook na donderdag gewoon door.