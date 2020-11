Kerstboom in huis halen? Dat kan in Den Haag vanaf vrijdag

Celstraf geëist voor bedreiger Kamerlid Pieter Omtzigt

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een celstraf van vier maanden, waarvan één voorwaardelijk, geëist tegen Danny V. voor het belagen en bedreigen van CDA’er Pieter Omtzigt afgelopen zomer. Dat meldt mediapartner Omroep West. De 26-jarige man uit Heerlen volgde het Kamerlid op hinderlijke wijze tijdens een betoging tegen de coronamaatregelen in het centrum van Den Haag. Hij stond heel dicht voor Omtzigt en uitte daarbij doodsbedreigingen en schold de politicus uit.

Kamervoorzitter Khadija Arib deed aangifte bij de politie. Ook premier Mark Rutte veroordeelde het gedrag. Hij noemde het onacceptabel. Tijdens de betoging op 20 augustus keerde een grote groep mensen zich tegen de politie. Onder meer op de Lange Vijverberg, tegenover het Torentje, waren confrontaties tussen de politie en de demonstranten. Bij de demonstratie raakte een agent gewond en werden meerdere arrestaties verricht.

V. was die avond ook nog aangehouden voor openbare dronkenschap. Hij gaf toe dat hij tijdens het bedreigen van Omtzigt, uren daarvoor, ook al dronken was. De politierechter in Den Haag doet later woensdag uitspraak.