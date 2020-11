Gave gasten in Dob’s Barbershop leiden tot nieuwe podcast: Kaal of Kammen

In de nieuwe podcast ‘Kaal of Kammen’ gaan Bobbie Bones van Dob’s Barbershop en Den Haag FM-verslaggever Lex van der Meer in gesprek met wat zij interessante gasten vinden. “Het is eigenlijk zo gegaan dat ik, met Lex in de stoel, bedacht: ‘Ik heb gewoon gave gasten in mijn stoel, is dit niet tof om op te nemen?”, zegt Bones in Haags Bakkie op Den Haag FM. “We ontvangen eens in de twee weken gasten waarmee wij in gesprek gaan. Dat kunnen barbers zijn, maar ook mensen uit de mediawereld of bijvoorbeeld MMA-vechters. Iedereen die wij interessant vinden kan langskomen”, vertelt Van der Meer enthousiast.

“We hadden eerst een andere naam, maar dat was heel erg gelinkt aan de barbershop. Dobscast wilden we het noemen. Maar als je de shop dan niet kent, waarom zou je er dan op klikken?”, vertelt Van der Meer over de naamgeving voor de podcast. “Toen bedachten we ‘Kaal of Kammen’, dat slaat ook terug op het barber-gebeuren.”

Ook de gasten zullen moeten durven kiezen, de twee hosts leggen stellingen voor waarbij de gast moet kiezen tussen alles (kammen) of niets (kaal). Daarnaast is de titel van de podcast zichtbaar bij de hosts: een flinke bos haar bij Lex en Bobbie is juist kaal. “Het is inderdaad het één of het ander. Echt.”

“Ik ben 23 en ben net een beetje aan het proeven van het werkleven. En Bob is 33, heeft een huis, twee kids, een eigen zaak. Dat is gewoon heel anders. Maar ook heel leuk, je kunt van elkaar leren en we kunnen met verbazing naar elkaars verhalen kunnen luisteren. Dat zijn ook dingen die in de podcast terugkomen”, legt Van der Meer uit. “Het is niet alleen dat we in gesprek zijn met een gast, we stellen ook vragen aan elkaar.” Bones: “Ik denk dat we wel allebei net even wat anders meemaken op een dag. Dingen waar we allebei dan niet over nadenken.”

Eens in de twee weken zal op woensdagmiddag om 17.00 uur een nieuwe aflevering online komen op YouTube, Spotify en Apple Music. De eerste gast is vandaag Bloody Butcher Robert-Jan Rietveld.