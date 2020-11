GroenLinks zamelt in voor buurtcentrum in Tansvaal: ‘Help de sint aan fietsen’

GroenLinks Den Haag start vandaag een inzamelingsactie waarmee ze kinderfietsen wil gaan aanschaffen die bedoeld zijn voor Buurtcentrum de Paardenberg in Transvaal. De partij zamelt daarom geld voor fietsen in, ook is het mogelijk om een nog geschikte fiets langs te brengen bij het buurtcentrum aan de Paardenbergstraat 1. Met het beschikbaar maken van de fietsen hoopt de partij dat jonge kinderen (8 en 9 jaar oud) in het buurtcentrum leren fietsen en daarmee meer beweging krijgen.

“Het leek ons goed om als GroenLinks een actie te ondersteunen”, vertelt fractievoorzitter Arjen Kapteijns aan Den Haag FM. “Uit ons netwerk kwam toen dit ter oren: dat men fietsen inzamelde voor kinderen. Dat past ook heel erg waar wij als partij voor staan: het stimuleren van fietsen.”

“Zeker in Transvaal waar heel veel kinderen niet het geluk hebben dat ze geboren zijn met ouders die iedere twee jaar een nieuwe fiets voor ze kunnen kopen”, vervolgt Kapteijns. “Daar dragen we graag een steentje aan bij.” Een bijdrage voor de actie kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL72TRIO0197632556, t.b.v. ‘Sintactie’ of via een Tikkie.

Om Sinterklaas te helpen zamelen we geld in voor kinderfietsen voor Buurtcentrum de Paardenberg in #Transvaal! 🚲 De Paardenberg organiseert al 25 jaar activiteiten in de wijk en werkt samen met de voedselbank. De inzamelactie richt zich op fietsen voor kinderen van 8 en 9 jaar. pic.twitter.com/4TgRt3zmWK — GroenLinks Den Haag (@GroenLinksDH) November 18, 2020

Buurtcentrum de Paardenberg heeft een sociale plek in Transvaal; je kunt er terecht voor verschillende activiteiten, er zijn inloopspreekuren en op donderdagochtend kunnen mensen die onder de armoedegrens leven een voedselpakket van de Voedselbank ophalen bij het centrum.

Ook SP Den Haag zit middenin een sinterklaas-actie, de leden van die partij zamelen cadeaus in voor de voedselbank in Laak.