“Het liefst wil ik dat iedereen weer bij ons in de lunchroom kan zitten”

“We hadden gehoopt op een beter vooruitzicht. Dat we weer helemaal open zouden mogen, maar ze wachten nog af”, zegt Chaya den Burger van lunchroom Eigen in Haags Bakkie op Den Haag FM. Dinsdag werd duidelijk dat de horeca de deuren voorlopig nog niet mag openen. “Het liefst wil ik dat iedereen weer bij ons kan zitten, dat ik mensen binnen kan bedienen en weer omzet kan draaien.”

In de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge werd aangekondigd dat op 8 december duidelijk moet worden welke coronamaatregelen er gelden vanaf half december. Den Burger vermoedt niet dat de horeca dan weer meteen als vanouds de deuren zal mogen openen: “We houden er wel rekening mee dat dat pas in het nieuwe jaar zal zijn.”

“Je hoopt op duidelijkheid, je wil perspectief als horecaondernemer”, benadrukte Anil Soekhoe van Koninklijke Horeca Nederland woensdagochtend in West Wordt Wakker op Den Haag FM. “Als er dan geroepen wordt dat er geen perspectief gegeven kan worden, is dat bijzonder heftig.”

De lunchroom op Scheveningen is, zoals vele collega’s, overgegaan op de mogelijkheid om bestellingen af te halen: “Ik ben wel blij dat we het hebben gedaan. Mensen vinden het ook fijn, voor sommige mensen is het echt een uitje. Maar het liefst draai ik gewoon weer helemaal normaal.”