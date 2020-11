Gave gasten in Dob’s Barbershop leiden tot nieuwe podcast: Kaal of Kammen

Kerstboom in huis halen? Dat kan in Den Haag vanaf vrijdag

Kerst kan dit jaar vroeger beginnen; het stadsbestuur geeft kerstboomverkopers de mogelijkheid om de bomen al vanaf aankomende vrijdag te gaan verkopen. Doorgaans is de stalling-verkoop van kerstbomen in Den Haag pas toegestaan vanaf 6 december. Het doel van twee weken eerder de verkoop toe te staan is om de aanloop van klanten verder te spreiden.

Eerder werd oliebollenkramen al toegestaan eerder open te gaan, daaropvolgend kwam het verzoek van kerstbomen-standplaatshouders om ook eerder te mogen beginnen met de verkoop van bomen. Wel moet de standplaats zo ingericht zijn dat bezoekers en voorbijgangers voldoende afstand kunnen houden en moet de drukte gespreid worden.

Wethouder Hilbert Bredemeijer: “Net als alle andere lokale ondernemers staan de kerstboomverkopers dit jaar voor een flinke uitdaging. Want natuurlijk willen zij op straat hun sfeervolle bomen verkopen, maar wel op een verantwoorde manier. Zo is het belangrijk dat er gezorgd wordt voor 1,5 meter afstand tussen klanten, en dat drukte wordt voorkomen. Daarom kunnen de kerstbomenstallingen nu eerder en dus langer open.”