Mensen geëvacueerd bij brand in restaurant

In de afzuiginstallatie van een restaurant op de kruising van de Hoefkade en de Heemstraat in Den Haag is woensdagmiddag brand ontstaan. Dat meldt mediapartner Omroep West. Bewoners van de woningen boven het restaurant werden geëvacueerd met een hoogwerker.

De pijp van de afzuiginstallatie loopt door het gebouw naar het dak. Bovenin deze pijp is brand ontstaan, door nog onbekende reden.

De brandweer heeft de brand geblust en vijf mensen geëvacueerd uit de bovenliggende woningen. In totaal zijn negen mensen nagekeken door ambulancepersoneel, omdat zij rook hebben ingeademd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.