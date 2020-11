PAARD opent voor 30 man publiek: “Opgelucht dat het weer mag”

Poppodium PAARD is opgelucht nu er vanaf donderdag weer mogelijkheden zijn om optredens met publiek te organiseren. “We waren wel opgelucht dat we weer iets mochten, ook al is dat iets maar met 30 man”, zegt Bas de Wit in Haags Bakkie op Den Haag FM. “De afgelopen weken zijn we wel doorgegaan, maar zonder publiek. En dat is… Echt wel anders.” Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten gisteren bekend dat de verzwaarde coronamaatregelen woensdagnacht aflopen, dat betekent dat musea, theaters, bibliotheken, bioscopen, pretparken, dierentuinen en zwembaden weer de deuren mogen openen.

In de afgelopen maanden is het beleid voor theaters vaak gewijzigd: men moest tijdelijk de deuren sluiten en de toegestane hoeveelheid aan publiek werd steeds verder teruggeschroefd. “Het doet gewoon pijn als je mensen keer op keer moet teleurstellen”, zegt De Wit over het moeten annuleren van verschillende optredens. “De artiesten snappen het, maar keer op keer moet er gekeken worden of we het verplaatsen of cancelen. En omdat je niet weet wat dan de regels zijn hou je steeds een slag om de arm.”

Ondanks die onzekerheid wordt er bij het PAARD ook al druk gepland voor 2021: “De agenda staat vol met heel veel opties, waarvan je niet weet of ze doorgaan of niet. We focussen ons nu vooral op Nederlandse artiesten (en Belgische en Duitse).” De Wit vermoedt dat internationale artiesten ook in 2021 nog een slag om de arm houdt voor wat betreft optredens in Nederland. “We zullen dat weer helemaal moeten opbouwen.”