Politie zoekt getuigen van beroving van fiets op Koninginnegracht

De politie is op zoek naar getuigen van een beroving die maandagochtend plaatsvond op de Koninginnegracht. Een vrouw werd daar rond 9.15 uur beroofd van haar fiets en tas. De beroving kon plaatsvinden toen de vrouw even afstapte, een man liep op haar af en vertrok uiteindelijk met de fiets in de richting van Madurodam.

Volgens het signalement van de politie was de man donker gekleed en droeg hij een mondkapje, meer details zijn niet bekend. De politie doet onderzoek naar de zaak en vraagt getuigen zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.