Protesterende boeren beschadigen net hersteld Malieveld opnieuw: ‘Maar niet zo erg als vorige keer’

De sporen van de tractoren zijn een dag na het boerenprotest van dinsdag nog goed te zien in het gras van het Malieveld in Den Haag. Dat meldt mediapartner Omroep West. Vorig jaar beschadigden duizenden boze boeren en bouwers het Malieveld ook al met hun tractoren en met zwaar bouwmaterieel. Het terrein was er vervolgens zo slecht aan toe dat een stevige opknapbeurt nodig was. Die werd een halfjaar geleden afgerond.

‘Jammer natuurlijk’, verzucht boswachter Mark Kras terwijl hij kijkt naar het veld dat in april nog volledig opnieuw werd ingezaaid op kosten van bedrijven uit de agrarische sector. ‘We wisten dat de boeren dinsdag weer naar Den Haag zouden komen. Er waren afspraken gemaakt dat ze op het Benoordenhout zouden parkeren. Dat ging lange tijd goed, maar toen schoot een aantal boeren toch met hun tractoren het Malieveld op… Het gras is beschadigd, dus we zullen het moeten herstellen.’

Tientallen boeren parkeerden hun materieel zonder toestemming op het gras. Farmers Defence Force, de organisator van het boerenprotest, vroeg de eigenaren daarop om hun tractoren daar weg te halen en toch op de Benoordenhoutseweg te parkeren. Dit gebeurde, maar de beschadiging was toen al een feit.

Duur grapje?

Hoe duur dit grapje is, weet Kras niet. ‘Het is in ieder geval niet zo erg als de vorige keer’, constateert hij woensdagochtend. ‘Je ziet met name flinke sporen bij het talud, de randen bij de bomen. Dat zijn de zwakste plekken, als je daar met zwaar materieel overheen rijdt.’