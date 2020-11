Vanaf donderdag zijn dit de coronamaatregelen

De extra maatregelen van twee weken geleden lopen woensdagavond laat af. Dat hebben minister-president Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond gezegd. ‘We gaan weer terug naar de beperkte lockdown van oktober’, zo verklaarde de premier. Er komen geen extra maatregelen, maar de mondkapjesplicht gaat op 1 december in. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

De afgelopen twee weken waren onder meer theaters, zwembaden en musea gesloten. Zij mogen vanaf woensdagnacht de deuren weer openen. Ook gaat de groepsgrootte buiten weer naar vier personen en mogen mensen drie in plaats van twee mensen binnen ontvangen.

‘De meeste mensen houden zich zo veel mogelijk aan de regels. Ik vind dat een compliment waard’, zo begon Rutte de persconferentie. ‘Maar er is nog verbetering mogelijk. Bijvoorbeeld in de supermarkt, bij het thuiswerken en thuis. Want het is lastig om weinig mensen te ontvangen en dan ook nog afstand te houden.’

Vaccins

Minister De Jonge keek ook al vooruit naar de eventuele beschikbaarheid van de vaccins. ‘Het is een goed teken dat deze begin 2021 beschikbaar zouden zijn. Maar we zullen wel keuzes moeten maken. Er zullen niet direct genoeg vaccins voor iedereen beschikbaar zijn. Het kabinet gaat in de komende tijd een opzet maken van een plan om hiermee om te gaan.’

De minister riep iedereen op om zich te laten testen. ‘Vanaf 1 december kunnen mensen die een melding in de coronamelder-app krijgen of naar voren komen uit het bron- en contactonderzoek zich laten testen als ze geen klachten hebben. Dit kan vanaf de vijfde dag na het laatste contact met de besmette persoon. Deze mensen hoeven dus geen tien dagen meer in quarantaine, maar kunnen deze na vijf dagen en een negatieve test verlaten.’

Meer samen uit

‘We snakken allemaal naar meer samen uit en minder alleen thuis. Maar als wij verslappen dan krijgt het virus een nieuwe kans. We hebben de bocht genomen en de daling is ingezet. De cijfers zijn lager dan ze waren, maar hoger dan we willen. We willen naar 1200 per dag. We zijn er dus nog lang niet. We zitten met de meeste regio’s in het derde risiconiveau en we zijn er pas als we overal weer in het eerste risiconiveau zitten. Volgens de huidige berekeningen zijn we hier in de tweede helft van januari.’

‘Als het aantal besmette mensen blijft dalen dan denken we dat we halverwege december een eerste stap kunnen zetten om de maatregelen te versoepelen. Wat we willen doen is half december kijken of we iets meer ruimte kunnen geven als we op indicatoren zitten van niveau 2. Dat betekent tien ic-opnames per dag of 3600 nieuwe besmettingen per dag. Pas dan kunnen we weer nadenken over iets van verruiming. Dat verwachten we half december. Dan kunnen we weer iets doen wat we zo graag willen.’

Groot cadeau

Het kabinet zal op 8 december bekijken of er maatregelen versoepeld kunnen worden. Het kabinet hoopt dan ook meer duidelijkheid te kunnen geven over hoe kerst en oud en nieuw er dit jaar uit gaan zien. ‘We kunnen onszelf een groot cadeau geven door ons nu aan de maatregelen te houden’, zo vertelde minister De Jonge.

Zorgminister De Jonge riep de Nederlanders ook op gezond te leven, om een betere weerstand op te bouwen. Op die manier zijn mensen beter beschermd tegen het coronavirus. Hij zei tijdens de persconferentie dat het al zou helpen als mensen dagelijks een half uurtje wandelen. ‘Gezond leven maakt je weerstand beter en je voelt je beter.’

De maatregelen vanaf 19 november

Groepen

Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag. U ontvangt maximaal 1 groep mensen per dag.

Buitenshuis mag u met maximaal 4 personen van verschillende huishoudens samen een groep vormen.

In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

Het dagelijks leven

Reis zo min mogelijk.

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.

In het voorgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

Horeca en winkels

Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.

Uitgezonderd zijn: Hotels voor hotelgasten die er overnachten, uitvaartcentra, luchthavens voorbij de security check en bedrijfskantines.

Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur.

Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen mogen wel later openblijven.

Tussen 20:00 uur en 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.

Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.

Evenementen

Alle evenementen zijn verboden, met uitzondering van:

De weekmarkten.

Beurzen en congressen.

Bioscopen, theaters, concertzalen, musea, etc.

Wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden in de Eredivisie en Eerste Divisie van het voetbal en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club.

Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestatie.

Bij dierenparken, musea, bibliotheken en andere doorstroomlocaties geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Dit geldt niet voor detailhandel en warenmarkten (de gewone weekmarkten).

Bij uitvaarten mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.

Sport

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Sporten mag individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, met uitzondering van topsporters.

Kinderen tot 18 jaar mogen voluit sporten en wedstrijden spelen met teams van de eigen club.

Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

Geen publiek bij sportwedstrijden.

Reizen