Parkeergarage Markthof krijgt onvoldoende van ANWB

Parkeergarages Markthof krijgt een dikke onvoldoende in de parkeergaragetest van de ANWB. De garage aan de Gedempte Gracht krijgt een 2,4, schrijft mediapartner Omroep West.

De ANWB onderzocht verschillende facetten van de parkeergarages, onder andere de grootte van de vakken, aantal gehandicaptenplaatsen, obstakels, hellingen, laadpunten, tarieven en sfeer. Het bondsblad beoordeelde de overdekte parkeerlocaties ook al in 2005 en 2009 en sindsdien is er niet heel veel verbeterd.

De garage scoort slecht op de parkeervakken, daar staan pilaren in het vak waardoor er nog maar een paar millimeter speling is, aldus De Kampioen.

Zwolle wint

Een kwart van de 40 door de ANWB onderzochte parkeergarages scoort ondermaats. Maar in de 20 onderzochte steden staan ook 16 parkeergarages die een cijfer 7 of hoger scoren, zo komt naar voren in de test van de ANWB Kampioen.

De grote winnaar is volgens de ANWB parkeergarage Katwolderplein in Zwolle, die als beste uit de test komt dankzij de ruime opzet, veiligheid voor voetgangers en een gratis én schoon toilet.