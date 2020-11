Hoe het is om als kind bijna dagelijks mentaal en fysiek mishandeld te worden

D66: ‘Organiseer kindervragenuurtje in raad’

Meer in

D66 wil dat er een kindervragenuurtje komt in de gemeenteraad. De partij kijkt dit idee af van de Tweede Kamer, waar al zo’n kindervragenuurtje bestaat. ‘Het is de leukste manier om kinderen bij de politiek te betrekken.’

Raadslid Fonda Sahla vindt dat kinderen niet vroeg genoeg betrokken kunnen worden bij de politiek. Volgens haar is het belangrijk dat kinderen leren hoe politiek werkt en dat politiek ‘dichtbij is’. ‘Zeker in deze rare en eenzame tijd is het mooi om kinderen te laten zien dat ze invloed hebben. Het maakt van kinderen weerbare burgers’, aldus Sahla.

Den Haag zal niet de eerste stad met een kindervragenuurtje zijn. Ook andere grote steden als Amsterdam hebben een uurtje waarin kinderen van groep 7 en 8 vragen mogen stellen aan wethouders. ‘Het allermooiste van het kindervragenuurtje is dat je ziet dat kinderen soms echt een minister of wethouder uitdagen. Een mooie aanwinst voor onze democratie’, besluit Sahla.