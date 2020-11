Heibel in raad over coronaproof vergaderen

Directeur bibliotheek over heropening: ‘Afgelopen twee weken waren absoluut geen vakantie’

De bibliotheek in Den Haag is sinds donderdag weer geopend, na twee weken gesloten te zijn geweest naar aanleiding van nieuwe coronamaatregelen. Ondanks dat veertien dagen lang geen bezoeker de bieb betrad, heeft het personeel niet stilgezeten.

Op de eerste dag van de heropening hangen er geen slingers in de bibliotheek aan het Spui. ‘We hadden geen tijd daarvoor’, lacht directeur van de bibliotheek Paul Broekhof. ‘De sluiting was absoluut geen vakantie. We hadden heel veel achterstallig onderhoud. We hebben hard gewerkt en hadden ook nog een afhaalservice voor mensen die toch boeken wilden lenen.’

Bij deze afhaalservice konden boekenliefhebbers verrassingspakketten afhalen, in verschillende genres. ‘Er zijn er ongeveer veertig afgehaald’, vertelt Broekhoef. Hij geeft toe: ‘We hadden wel meer verwacht, maar mensen hebben ook goed boeken gehamsterd. Dat zagen we vooraf.’

Jojo-effect

Broekhof is blij dat hij zijn bibliotheken weer kan openen, maar de maatregelen blijven voor hem verwarrend werken. ‘Iedereen is vooral heel blij. Alleen wat voor medewerkers lastig is, is dat we om de twee weken veranderen. Dan mogen we weer zoveel mensen toelaten, dan weer zoveel’, schetst Broekhof de constant veranderende coronamaatregelen.

Wat kan nu? Iedereen kan volop boeken lenen in de bibliotheek en studeren kan ook, met beperkingen. Naast de Centrale Bibliotheek zijn er ook op zeven andere locaties studieplekken ingericht: in totaal tweehonderd door heel de stad. In tijdsblokken van vier uur mogen die gereserveerd worden. ‘De behoefte aan studieplekken voor zowel scholieren als studenten is echt groot’, aldus Broekhof. Ook gaat de bibliotheek eerder open voor studenten en scholieren met een reservering.

Per 1 december is een mondkapje verplicht. Dat zal ook streng worden gehandhaafd, vertelt de directeur. ‘We overwegen dat als mensen niets bij zich hebben, dat ze dan er één van ons krijgen.’ De details van de mondkapjesplicht worden de komende week uitgewerkt.