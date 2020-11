Haagse schakers blij met nieuwe Netflixserie: ‘Misschien helpt het wel!’

De nieuwe Netflixserie The Queens Gambit, over een meisje dat zich ophoog speelt in de top van de internationale schaakwereld, wordt positief ontvangen in de Haagse schaakwereld. De serie is volgens de kenners historisch correct en vergroot mogelijk de kans op nieuwe spelers. ‘Het helpt misschien om de moed er in te houden!’

Schakers zijn van nature geen enthousiaste mensen, vertelt voorzitter Gosse Romkes van Discendo Discimus. ‘Voor ze ergens warm voor lopen, moeten ze een tegenstander bijna schaakmat hebben gezet’, lacht Romkes. Maar volgens hem loopt de schaakwereld wel warm voor de nieuwe serie. ‘Een sfeerrijk decor. Het verhaal is niet heel sterk, maar wie zou de hoofdrolspeelster niet als schoondochter willen?! Met plezier gekeken.’

Max Kanbier, van de Haagse Schaakbond, sluit zich bij Romkes aan. ‘Het leeft binnen de schaakwereld absoluut. Het wordt met veel enthousiasme ontvangen en veelvuldig bekeken’, aldus Kanbier. Volgens hem is de serie ook historisch accuraat. ‘Een hoop schaakstellingen komen overeen met echte historische partijen.’

Snelschaak

Er is echter één onderdeel wat niet klopt aan de serie: de snelheid van de wedstrijden. ‘Als je vijf uur lang naar een partij moet kijken, dan haken kijkers snel af’, aldus Max Kanbier over de gemiddelde tijdsduur van een pot schaak op professioneel niveau. ‘Je krijgt nu het idee dat een partij binnen een kwartier is afgelopen, dat is in het echtniet het geval.’

‘Schaken voltrekt zich vrij langzaam’, vertelt Romkes hierover. ‘De makers hebben er voor gekozen om de spelers vrij snel hun zetten te laten zetten.’

Nieuwe aanwas

Na de komst van de James Bond-film Casino Royal ontstond er een hype rondom pokeren, omdat dat kaartspel in de film vaak gespeeld wordt. Kanbier zit dat echter nu niet gebeuren. ‘Ik denk dat het niets verandert voor de schaakwereld, maar het is door corona ook lastig te zien. Je ziet niet wat normale effecten en schommelingen zijn.’

Gosso Romkes is iets positiever ingesteld. ‘Het probleem bij het schaken is niet zozeer om de jeugd te interesseren. Wij hebben op dit moment een jeugdafdeling met dertig à veertig jonge spelers. Dat aantal is in jaren niet zo hoog geweest. Zo rond tienerjaren wordt het moeilijk om leden te krijgen’, aldus Romkes. Hij ziet de serie dus vooral als trekpleister voor deze leeftijdscategorie. ‘Misschien helpt dit wel om de moed er in te houden. Misschien helpt het.’