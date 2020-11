Heibel in raad over coronaproof vergaderen

In de Haagse gemeenteraad is onenigheid ontstaan over de manier waarop de raad in deze coronatijd vergadert en over voorstellen stemt, schrijft mediapartner Omroep West. Het presidium van de gemeenteraad heeft besloten dat er niet meer met alle 45 raadsleden in het Atrium van het stadhuis wordt vergaderd, maar in een aangepaste vorm in de raadzaal. Dat zou een goed signaal zijn naar de samenleving en de extra kosten drukken. Maar deze werkwijze belemmert de democratie, vinden sommige partijen.

De afgelopen maanden werden raadsvergaderingen steeds in het ruime Atrium van het Haagse stadhuis gehouden. Daar kunnen de raadsleden op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. Maar het kost per vergadering 7000 euro extra om de instant raadzaal op te bouwen. Het geld gaat vooral zitten in de vergadertechniek, dus zaken als het geluid en de stemkastjes.

Daarnaast zou het geen goed signaal zijn dat raadsleden wél met z’n vijfenveertigen bij elkaar komen, terwijl de rest van de stad dat niet mag. En ook niet onbelangrijk: raadsleden die coronaverschijnselen hebben of daadwerkelijk ziek zijn kunnen niet stemmen in deze opzet.

Digitaal stemmen

Daarom is begin november een proef gehouden waarbij niet langer in het Atrium vergaderd wordt, maar ‘gewoon’ in de raadzaal. Per partij is slechts één raadslid welkom in de raadzaal, de rest van de gemeenteraad volgt het debat vanaf een andere plek. Stemmen over de voorstellen gebeurt een paar uur later digitaal. Alle raadsleden zitten dan dus thuis achter hun computer en iedereen kan meestemmen.

Het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad waarin zeven raadsleden zitten, heeft besloten deze proef door te zetten voor de laatste twee vergaderingen van het jaar. Het presidium zit niet op één lijn wat deze kwestie betreft, maar de meeste stemmen gelden.

Politiek onderhandelen

Een aantal partijen is niet blij met de nieuwe opzet. ‘Onbegrijpelijk’, vindt raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. ‘Dit heeft weinig meer met democratie te maken. De raad is hiermee verworden tot een digitale stempelmachine, waar het debat en het politiek onderhandelen volledig uitgeslagen is.’

Dat zegt ook de Partij voor de Dieren. ‘Sinds de corona-uitbraak hebben alle raadsleden veilig in het Atrium van het stadhuis kunnen vergaderen’, zegt Robert Barker van de Partij voor de Dieren. ‘Waarom zouden we dit goed werkende systeem veranderen? Een debat in de gemeenteraad draait er om dat je andere raadsleden kunt overtuigen. Als de meeste raadsleden niet bij de vergadering mogen zijn, verdwijnt dat deel van de democratie.’

Democratie

Chris van der Helm, de voorzitter van het presidium, vindt juist dat de democratie geholpen wordt in de nieuwe opzet. ‘Door de regel dat je thuis moet blijven als je coronaverschijnselen hebt, kunnen zieke raadsleden of raadsleden met klachten niet stemmen bij een fysieke vergadering’, zegt Van der Helm. ‘Dat is vooral voor kleine partijen lastig. Door digitaal te stemmen kan iedereen deelnemen aan de democratie.’

Daarnaast zijn er klachten over de techniek van het digitaal stemmen. Volgens Barker werkte het de vorige keer ‘voor geen meter’. ‘Raadsleden waren uren bezig met stemmen en voor het publiek was het niet te volgen’, zegt hij. Ook CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman kijkt met een slecht gevoel terug op de eerste keer digitaal stemmen. ‘Het is een onhandig systeem’, zegt hij. ‘Ik zat thuis met voor mij een telefoon om contact te onderhouden met mijn fractiegenoten, een iPad om te kunnen stemmen en een computer om de voorstellen waarover we moesten stemmen bij te houden. Overigens snap ik wel dat er in deze vreemde tijden bijzondere oplossingen gezocht moeten worden. We moeten door de zure appel heen bijten.’

De raadsleden kwamen digitaal bij elkaar | Foto: Twitter @JorisWijsmuller

Problemen opgelost

Van der Helm begrijpt de kritische geluiden over de techniek wel. ‘Zeker in het begin liep het digitaal stemmen niet erg soepel, maar het ging gedurende de avond steeds beter’, zegt hij. ‘We hebben met de leverancier van het systeem gesproken en de problemen zouden nu opgelost moeten zijn.’

‘Het digitaal stemmen had wat aanloopproblemen maar uiteindelijk verliep het best goed’, vindt ook GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. Hij staat wel achter de keuze om niet in het Atrium te vergaderen. ‘In het Atrium zitten vrij veel mensen in een ruimte en wij vinden dat we als raad een voorbeeldfunctie hebben. De gezondheid van ons allemaal staat op één.’

Werkbare oplossing

Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP noemt de nieuwe opzet ‘een werkbare oplossing’. ‘Ideaal is het niet’, geeft hij toe. ‘Maar alles overwegende is dit te doen, waarbij ik het vooral belangrijk vind dat iedereen in de raad het democratisch stemrecht kan uitoefenen. Nu moeten raadsleden die corona of coronaverschijnselen hebben thuis blijven. Door digitaal te stemmen kan elk raadslid zijn stem uitbrengen.’

Hart voor Den Haag laat het er niet bij zitten en wil in de gemeenteraad van volgende week woensdag een hoofdelijke stemming aanvragen over de nieuwe vergaderwijze. ‘Laat de raad maar kleur bekennen’, zegt Ralf Sluijs.