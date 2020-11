Hoe het is om als kind bijna dagelijks mentaal en fysiek mishandeld te worden

De 26-jarige Tamara* werd als kind door haar vader regelmatig mishandeld. Niemand leek zich om haar thuissituatie te bekommeren en ze voelde zich daardoor heel eenzaam als kind.

“De mishandeling was mentaal, hij kleineerde me. Maar niet alleen mij, ook mijn broer en zus en moeder. En dat ging ook fysiek, soms schoppen en slaan. Maar hij gebruikte ook voorwerpen, zoals riemen en pollepels bijvoorbeeld.” Tamara vond zich waardeloos door de mishandeling. Tamara: “Je voelt je niks waard, als iemand zijn handen op je legt.”

Haar gewelddadige opvoeding heeft haar veel trauma’s bezorgd. “Behalve de diagnose PTSS en depressie die bij mij is vastgesteld ben ik heel wantrouwend naar mensen toe. Ik vertrouwde mannen niet, lange tijd hebben mannen voor mij synoniem gestaan voor pijn en geweld.” Praten over haar thuissituatie met vrienden of kennissen kon ze niet. “Dat deed je niet, je verraadde je familie gewoon niet. Ook was ik bang dat als ik dat wel deed mijn vader erachter zou komen, waardoor het thuis erger werd.”

Dat taboe moet doorbroken worden, vindt GGD Haaglanden. Voor de week tegen kindermishandeling heeft de instelling een lespakket met daarbij een kwartetspel ontwikkeld, om kindermishandeling op de basisschool bespreekbaar te maken. “In 2018 kwamen zo’n 4000 meldingen bij Veilig Thuis van kindermishandeling in Den Haag binnen, en dat is eigenlijk het topje van de ijsberg, zegt Jeannette van Borren van GGD Haaglanden. Volgens haar is armoede de grootste oorzaak van kindermishandeling. Maar er zijn ook nog andere oorzaken die een rol spelen: “Als ouders een psychiatrische problematiek hebben, als ze verslaafd of chronisch ziek zijn of dat ze een verstandelijke beperking hebben.”

Met het lespakket en het kwartetspel wil GGD Haaglanden kindermishandeling en kinderrechten op een toegankelijke manier voor kinderen van groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs bespreekbaar maken. Het onderwerp is beladen, maar volgens Jeannette moet juist nu over het onderwerp gepraat worden. “Zeker in deze (corona)tijd, waar iedereen binnen zit en dat er weinig te doen is, dat veel mensen zorgen hebben. En vaak hebben kinderen niet zoveel moeite mee om over het onderwerp te praten, het zijn vooral volwassenen die dat moeilijk vinden.”

Tamara vindt de campagne een goed initiatief. “Het is heel belangrijk dat mensen zich bewust worden van het feit dat dit nog steeds in Nederland gebeurt. We zijn misschien een heel mooi westers land maar het komt hier ook voor. Ik denk dat het bij de Nederlandse cultuur hoort dat je je niet zo gauw wil bemoeien met anderen. Maar bij dit soort zaken moet je je júist bemoeien.”

Bekijk hier de reportage over de Week tegen Kindermishandeling:

*Gefingeerd, naam is bekend bij redactie.