Horecaondernemers houden bingo voor alle horeca in de stad: ‘We kunnen met zijn allen helpen’

Horecaondernemers Gidon Bouwhuis en Nick Berendrecht moesten begin dit jaar door de coronacrisis de deuren van hun nieuwe dansclub Gewoon sluiten. Sinds die tijd zitten de twee creatievelingen niet stil en organiseren volgende week zaterdag een bingo om alle horeca in de stad te steunen. ‘Corona moet er niet voor zorgen dat het prachtige horecalandschap verandert.’

Eind 2019 openden de deuren van de nieuwe club van Bouwhuis en Berendrecht in de Herenstraat. Nu de deuren gesloten zijn, zitten de twee heren alles behalve bij de pakken neer. ‘Met ons persoonlijks doet corona niets’, zegt Bouwhuis. ‘Je wordt er creatief van. Ons krijg je niet klein, daar heb je meer voor nodig.’

Dus besloot het horecaduo iets te bedenken om geld op te halen. Niet allen voor henzelf, ook voor collega-horecaondernemers. Zaterdag 28 november rollen de bingoballen over het laptopscherm in een livestream voor de Haagse horeca. Voor 12,50 euro maak je kans op tegoedbonnen bij dertig verschillende restaurants en support je de locals. ‘We kunnen met zijn allen de Haagse horeca helpen.’

‘Spring op deze boot!’

Het idee ontstond toen de twee heren een doembeeld kregen van het stille Den Haag. ‘Stel nou, de toekomst biedt niet meer zoals het ooit was. Dat werd het voornaamste doel. Corona moet er niet voor zorgen dat het prachtige horecalandschap verandert.’

Bouwhuis en Berendrecht klopten langs bij hun collega’s. Iedereen was enthousiast om mee te doen, volgens Berendrecht. ‘We hopen dat we ze nu helpen en dat ze straks nieuwe klanten hebben’, aldus Berendrecht. Zijn horecavriend besluit: ‘Spring op die boot, ga online en dan kunnen we iets moois realiseren.’