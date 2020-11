Jongerenorganisatie begint campagne tegen lachgas in verkeer: ‘Het is een serieus probleem’

Kerstbomenhandelaar over vroege start verkoop: ‘Het is gezellig!’

Kerstbomenverkopers mogen twee weken eerder dan gebruikelijk beginnen met de verkoop. Dit is besloten zodat de verkoop gespreid en coronaproof kan plaatsvinden. Dennis Ludovici is kerstbomenverkoper en blij dat hij vanaf vrijdag kan gaan beginnen. ‘Ik denk dat mensen dit jaar twee bomen in huis gaan nemen.’

Bij Dennis Ludovici stroomt het handelen in kerstbomen door zijn bloed. Hij nam de kerstbomenhandel over van zijn vader. Een lucratieve business, maar echt geld verdient hij er niet mee. ‘Het is overgenomen door de bouwmarkten. Maar iedereen weet dat je voor goede kerstbomen naar de standplaats moet. Het is gezellig. Het is gewoon beter’, aldus Dennis Ludovici.

De kerstbomen van Dennis zijn is heel Den Haag bekend. Hij heeft dan ook al genoeg bestellingen binnen van mensen die ieder jaar terugkomen. ‘Ook van ouderen die zelf niet meer naar de standplaats kunnen komen’, aldus de kerstbomenverkoper. ‘De bomen gooi ik dan gewoon bij hen af.’

Eerder en veel

Als kerstbomenliefhebber volgt Ludovici de trends, ‘anders zit je ieder jaar tegen dezelfde boom aan te kijken’. De trend volgens hem is dit jaar ‘eerder en veel’. Dat wil zeggen dat mensen nu veel eerder de boom gaan halen, in verband met de ‘rare tijd’, en dat ze misschien wel meer bomen kopen, om het huis goed op te fleuren.

Ludovici heeft normaliter twee plekken waar hij kerstbomen slijt, maar dit jaar voor het eerst in tijden niet. ‘Scheveningen ligt open, dus daar konden we niet staan. Ook op onze plek bij Duindorp gaat nu niet, want er komen daar mensen van buiten de stad die onrust willen maken. Om rotzooi te trappen.’

De bomen van Ludovici staan dit jaar bij de supermarkt JUMBO op de Westduinweg, op het Radio Hollandplein. Zelf heeft de handelaar nog geen kerstbomen in huis. ‘Maar er komen er drie. Een in de woonkamer en twee kleine in de kamers van de kinderen.’