Kunstwerk Mariahoeve van sloop gered

De voorbereidingen voor de sloop van het oude gebouw van MTS fotovakschool aan de Tarwekamp in Mariahoeve zijn in volle gang en daarmee kwam ook het voortbestaan van het kunstwerk aan de muur mogelijk in gevaar. Via een Facebook-bericht zijn buurtbewoners in actie gekomen en werden gemeentelijke diensten gemobiliseerd. Woensdagochtend werd het kunstwerk voorzichtig gedemonteerd.

“Het is een kunstwerk van Hubert (Huub) Hierck, het is een koper reliëf, het heeft geen naam en hangt hier al sinds 1968”, zegt Carlos Martinez van Andel van Wijkberaad Mariahoeve. Volgens buurtbewoonster Anneloes is dit kunstwerk een onderdeel van een groter aantal kunstwerken in de wijk uit de tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Doordat het kunstwerk op een hoek van een blok hangt is het ook gelijk een soort blikvanger, aldus de buurtbewoonster.

Volgens Vincent de Boer van Stroom Den Haag heeft deze kunstenaar veel betekend voor Mariahoeve. “Hij zag zichzelf als estestisch begeleider van de wijk”, zo vertelt De Boer aan Den Haag FM. “Dit is een heel zichtbaar kunstwerk voor Mariahoeve en ik denk dat het daarom ook van belang is dat het voor het publiek behouden blijft en in de wijk te zien is.”

Van Andel van het Wijkberaad ziet het belang van kunst in de wijk breder. “Mariahoeve is door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed bestempeld tot een wijk met grote cultuurhistorische waarde”, aldus Van Andel, “En de opzet van deze wijk, destijds toen het gebouwd werd, was ruimte, maar ook kunst”. Volgens buurtbewoonster Anneloes staan er verspreid door de wijk zeker zo’n 50 kunstwerken van gerenomeerde kunstenaars.

“Het is voor ons nu heel belangrijk dat dit kunstwerk behouden blijft”, stelt Van Andel, “Vooral ook omdat in het verleden al kunstwerken uit de wijk verdwenen zijn”. Waarschijnlijk komt het tijdelijk aan de gevel van Zwembad Overbosch te hangen. In dat zwembad bevindt zich namelijk al een ander kunstobject van dezelfde kunstenaar. Zowel buurtbewoonster Anneloes als De Boer van Stroom zijn er nog niet zeker van of het kunstwerk ook echt weer teruggeplaatst wordt op het nieuwe gebouw van The British School dat er komt. Maar dat na de demontage de hele beleving van de straat is veranderd, staat voor de buurt wel vast.