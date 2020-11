Heibel in raad over coronaproof vergaderen

Twee schippers dodelijk bootongeluk tijdens Volvo Ocean Race voor rechter

De twee schippers die in juni 2018 betrokken waren bij een ongeluk tijdens de Volvo Ocean Race in Scheveningen, moeten zich donderdag voor de rechter verantwoorden, schrijft mediapartner Omroep West. Bij de aanvaring tussen een stalen motorboot en een snelle rubberboot kwam een 56-jarige man om het leven, drie anderen raakten gewond.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de verdachten dat zij schuld hebben aan het veroorzaken van de aanvaring en de gevolgen daarvan, dood door schuld. Volgens justitie hebben de schippers harder gevaren dan de maximale snelheid van 7 kilometer per uur. Daarnaast zouden ze niet genoeg hebben uitgekeken.

Het drama gebeurde op donderdag 28 juni 2018 rond 18.30 uur. Twee boten botsten tegen elkaar, tussen de twee havenhoofden, bij de haven van Scheveningen. Het ging om een stalen rubberboot en een zogeheten RIB, een snelle rubberboot. Op de motorboot zaten op dat moment drie mensen. Op de RIB-boot zaten acht mensen, een schipper en zeven gasten.

Donkere schaduw

Al snel na het ongeluk vulde de haven zich met hulpdiensten. In eerste instantie werden er nog vijf mensen vermist. Na een zoekactie van een kleine twee uur werd duidelijk dat iedereen op de kant was. Van de opvarenden was een 56-jarige man uit Drenthe overleden. Drie mensen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht.

‘De Volvo Ocean Race was tot vandaag een schitterend evenement, waar Den Haag en Scheveningen volop van genoten’, reageerde oud-burgemeester Pauline Krikke destijds. ‘Maar deze gebeurtenis werpt daar een donkere schaduw over.’ Koning Willem-Alexander sprak de volgende dag nog met de betrokkenen, zoals hulpverleners, reddingswerkers en een ooggetuige.