Adres Nationale Nederlanden in Den Haag op poederbrieven: ‘Dit is een fictief adres’

Op poederbrieven die de afgelopen dagen op meerdere plekken in Nederland werden bezorgd, staat het adres van Nationale Nederlanden in Den Haag. Dat blijkt uit de foto’s die de politie deze vrijdag heeft vrijgegeven. Volgens de politie is dit adres fictief en zijn de brieven dus niet vanuit de verzekeraar verzonden. Dat meldt mediapartner Omroep West.

‘Nationale Nederlanden heeft niets met die poederbrieven te maken. We hebben de foto met het fictieve adres geplaatst als waarschuwing voor het publiek. Dat als ze dit adres op een brief zien, ze deze niet moeten openen’, legt een politiewoordvoerder uit.

Waarom het adres van Nationale Nederlanden is gebruikt, weet ze ook niet. Overigens staat het adres uit Den Haag niet op alle poederbrieven. Wel geeft de woordvoerder aan dat de brieven mogelijk door één persoon verzonden zijn. ‘De brieven lijken allemaal op elkaar. Vandaar dat we denken dat er mogelijk maar één afzender is.’

Reactie Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden laat in een reactie weten het niet prettig te vinden hiermee in verband te worden gebracht. ‘Het betreft een handmatige toevoeging op een reguliere envelop. De brief heeft geen enkele overeenkomst met de brieven die Nationale Nederlanden regulier aan haar klanten stuurt’, aldus een woordvoerder.

Hij benadrukt dat ze contact hebben gehad met de politie. ‘Het politieonderzoek loopt. En er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat er een verband zou zijn met Nationale Nederlanden.’

Poederbrieven naar verschillende locaties

Bij verschillende bedrijven op verschillende locaties in het land zijn de afgelopen dagen poederbrieven gevonden, waaronder op één locatie in Rotterdam en op elf locaties in Amsterdam. Tot de ontvangers behoren onder meer hotels, ziekenhuizen, advocatenkantoren en uitgevers.

Volgens de politiewoordvoerder hadden meerdere ontvangers van de poederbrieven lichte klachten. De slachtoffers hadden lichte ademhalingsproblemen en branderige ogen.