Campagne tegen lachgas in het verkeer is niet voldoende: ‘Het moet verboden worden’

Jongerenorganisatie TeamAlert is een actie begonnen om het lachgasgebruik in de auto door jongeren tegen te gaan. Met de campagne ‘Rij Ballonvrij’ wordt vooral online geprobeerd jongeren duidelijk te maken dat lachgas in het verkeer levensgevaarlijk is. Een stap in de goede richting, vindt gemeenteraadslid Kavish Partiman (CDA), maar volgens hem is het niet voldoende. ‘Het moet eigenlijk verboden worden.’

Lachgas in het verkeer kan problemen veroorzaken, ook in Den Haag. In juli reed een man met zijn auto het water in bij de Calandkade. De bestuurder kon zelfstandig uit het voertuig komen, klom op het dak van zijn auto en nam daar een ballon met lachgas. In de auto werd later ook nog een fles met lachgas gevonden.

‘Het is idioot’, reageert Partiman op het lachgasgebruik. ‘Je moet geen verdovende middelen gebruiken achter het stuur. Daar is links en rechts het mee eens in de gemeenteraad. Ik moedig de campagne daarom heel erg toe, maar het moet eigenlijk verboden worden in het verkeer.’

Een verbod is makkelijker gezegd dat gedaan. ‘De ambtelijke molen maalt heel traag’, vertelt Partiman, die in deze kwestie kritiek heeft op zijn partijgenoot Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid. ‘Wij in Den Haag pakken dit aan, maar het moet ook van de Rijksoverheid komen. Het moet direct aan banden gelegd worden.’

Verantwoordelijkheid

Lachgas mag een relatief nieuw fenomeen zijn, dat is het gebruik van verdovende middelen niet. ‘Men gaat altijd op zoek naar iets nieuws’, aldus het gemeenteraadslid. ‘Ik snap de toegevoegde waarde niet. Dat kleine moment dat je high bent is hartstikke schadelijk. Dat mensen verlamd raken erdoor.’

Heeft zo’n campagne dan wel zin? ‘We moeten altijd proberen in te spelen op het gezonde verstand van mensen’, reageert Partiman, maar al snel na deze opmerking spelen bij het gemeenteraadslid de emoties op. ‘Ik word heel erg boos hierom. We zijn in een samenleving verantwoordelijk voor elkaar. Je hebt lak aan iedereen om je heen als je dit doet.’