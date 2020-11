Campagne tegen lachgas in het verkeer is niet voldoende: ‘Het moet verboden worden’

Hagenaren kunnen uur lang gratis deelauto uitproberen

Deelautobedrijven hebben de handen ineen geslagen om mensen kennis te laten maken met het fenomeen deelauto’s. Het is mogelijk om een uur lang gratis een deelauto uit te proberen bij Hely, MyWheels, Greenwheels of SIXT share.

Het initiatief komt van Bereikbaar Haaglanden en Rijland en loopt tot half februari 2021. Het initiatief wordt mede ondersteund door de gemeente, die minder auto’s wil in de stad om de vervuiling terug te dringen. Volgens de initiatiefnemers is de deelauto een goed en duurzaam alternatief voor de langere afstanden waardoor een eigen of tweede auto onnodig wordt.

De campagne heeft als doel werkgevers, werknemers en bewoners te verleiden tot het gebruik van duurzame vervoersmiddelen. Daaraan zijn volgens hen veel voordelen verbonden, zoals een schonere leefomgeving, minder files en vertragingen.

Hagenaars die gratis een deelauto willen uitproberen, kunnen zich hiervoor aanmelden via Ways2go. Na het downloaden van de app, krijgen je een actiecode waarmee je vervolgens een uur gratis kunt rijden.