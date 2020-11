Regenboogvlag in top op Transgender Gedenkdag: ‘Hoop dat we volgend jaar begripvol zijn’

Hotel en restaurant slaan handen ineen in coronatijd: ‘Het is een win-win’

Door de huidige coronamaatregelen moeten de deuren van de restaurants gesloten blijven, maar de deuren van de hotels, met hun eetgelegenheden, staan wagenwijd open. Dat is voor restauranteigenaar Yves van Westreenen geen reden om schuin richting hotels te kijken, maar zocht de samenwerking met Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade op.

In Amsterdam gebeurt het al: restaurants die in een hotel hun menu mogen serveren. Hotels mogen open blijven, ondanks de coronamaatregelen, en dáár mag ook nog gegeten worden in het hotel-restaurant. Restaurants springen graag de keuken in om de hotelgasten te serveren.

De samenwerking tussen het restaurant van Van Westreenen, Waterproef aan de Doctor Lelykade, en het Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade van Patrick Aarsman, ontstond door een vrouw op het kantoor van Aarsman. Zij is vaste gast in het restaurant van Van Westreenen. ‘Zij kwam met het idee en ging het gelijk vragen aan Patrick. Toen hebben we een keer koffie gedronken en de positieve vibe zat er direct in’, vertelt de restauranteigenaar.

Win-win

De handen waren snel ineen geslagen. ‘Je wil niet dat het ten kosten gaat van je eigen omzet, maar horeca gaat mij echt aan het hart’, vertelt Aarsman. ‘Het is een win-win dat gasten die bij Waterproef willen eten, een overnachting moeten boeken.’

Van Westreenen zag hiervoor met lede ogen aan hoe mensen naar Amsterdam trokken, om daar uit eten te gaan en te borrelen. ‘Mensen zoeken gewoon een plek om met elkaar een glas wijn te drinken en iets moois te eten’, vertelt hij. ‘Maar je kan thuis blijven zitten en mokken, maar je kan er ook iets moois van proberen te maken.’

Smaakt naar meer

Dit weekend en volgend weekend staat het team van chefkok Bob Staal in de keuken van het hotel. ‘We serveren één menu, maar daarin proberen we goed uit te pakken’, vertelt Van Westreenen. En hij heeft nog een verrassing voor de ‘laatboekers’: ‘Onder iedereen die voor 14.00 uur boekt, voor vrijdagavond 20 november, wordt een golden ticket verloot. Wie hem wint, betaalt helemaal niets.’

Het einde van de coronaperiode, betekent voor de twee horecaheren geen einde van de samenwerking. ‘We weten hoe het is om een keuken te delen’, aldus Patrick Aarsman. ‘Eens in de twee maanden hebben we een samenwerking met de ambassade met een sterrenchef uit hun land.’

‘Je kijkt nu al richting Kerst’, besluit de restauranteigenaar. ‘Je kijkt naar de toekomst en hoopt dat je met elkaar verbonden mag blijven, niet alleen in nood.’