Regenboogvlag in top op Transgender Gedenkdag

Voor het Haagse stadhuis wordt vrijdagochtend de regenboogvlag gehesen. Het stadsbestuur wil daarmee -op Transgender Gedenkdag- aandacht vragen voor transfobie, de verschillen in genderidentiteit, de emancipatie van trans personen en zich solidair tonen met de slachtoffers en hun nabestaanden. Wereldwijd zijn het afgelopen jaar 350 trans personen slachtoffer geworden van dodelijk geweld.

Om aandacht te vragen voor het geweld tegen transgender personen is er ook een campagne zichtbaar in Den Haag, tot en met 24 novemberzijn in de stad posters te vinden waarop de tekst staat: “Transgender personen in Nederland worden 7 keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd”.

Emancipatiewethouder Bert van Alphen: “Net als iedereen hebben trans personen behoefte aan ruimte en begrip voor eigenheid. Helaas hebben we nog veel werk te verzetten om het gevoel van veiligheid en acceptatie te bereiken.”

Op de Transgender Gedenkdag wordt jaarlijks stilgestaan bij de honderden trans- en genderdiverse personen die dat jaar overal ter wereld door geweld om het leven zijn gekomen. De internationale gedenkdag ontstond in 1999 en is uitgegroeid tot een bijeenkomst die jaarlijks plaatsvindt in zo’n 185 steden in meer dan 20 landen, waaronder Den Haag.