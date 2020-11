Twee jaar cel na schietpartij in kapsalon

De 38-jarige Serkan L. is donderdag door de rechtbank tot twee jaar cel veroordeeld voor zijn aandeel in de schietpartij op klaarlichte dag in een kapsalon aan de Rijswijkseweg. De Hagenaar sloeg en duwde het slachtoffer, dat even later door vier kogels werd geraakt uit het pistool van de schutter. Het slachtoffer overleefde het. De schutter zelf is nog altijd voortvluchtig, schrijft mediapartner Omroep West.

Het incident gebeurde afgelopen zomer. Er zou ruzie over geld zijn geweest tussen de schutter en het slachtoffer. Daarbij raakte de verdachte, die de mannen kende, op enig moment betrokken.

Het Openbaar Ministerie (OM) verweet de verdachte dat hij het slachtoffer een hoek had ingedreven. ‘Ze mogen van geluk spreken dat het slachtoffer het heeft overleefd’, aldus de aanklager tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden. Maar volgens de rechtbank had de verdachte niet de opzet om het slachtoffer proberen te doden, waar het OM wel vanuit ging. Daarom viel het vonnis lager uit dan de die het OM opgelegd had willen zien.

Schadevergoeding

De veroordeelde moet het slachtoffer 1100 euro schadevergoeding en 1000 euro smartengeld betalen, zo bepaalde de rechtbank ook.