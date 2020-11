Campagne tegen lachgas in het verkeer is niet voldoende: ‘Het moet verboden worden’

Voorzitter Kim Schofaerts (MKB Den Haag) in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag voorzitter Kim Schofaerts van MKB Den Haag te gast.

Terwijl de werkloosheid licht daalt, het aantal faillissementen in ruim 21 jaar niet zo laag is geweest als nu en de economie volgens economen sneller herstelt van de coronacrisis dan verwacht, gaan op de achtergrond vanaf nu steeds meer bedrijven serieus in problemen komen. In het tweede kwartaal van volgend jaar wacht zelfs een vloedgolf aan faillissementen.

Hoe wordt het gevaar afgeweerd? En hoe maken we de economie tijdens en na corona sterker? Te gast is voorzitter Kim Schofaerts van MKB Den Haag, die vrijdag de Dag van de Ondernemer viert.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40 of KPN-kanaal 1312) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

