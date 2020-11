Hotel en restaurant slaan handen ineen in coronatijd: ‘Het is een win-win’

Werkstraffen geëist tegen beide schippers fataal bootongeluk Volvo Ocean Race

Beide schippers hebben schuld aan het fatale bootongeluk aan de vooravond van de Volvo Ocean Race in de haven van Scheveningen. Dat is de conclusie van het Openbaar Ministerie. De bestuurder van de stalen motorboot, die op de rubberboot knalde, hoorde wel een zwaardere straf tegen zich eisen, namelijk een werkstraf van 120 uur. De schipper van de rubberboot, waar het dodelijk slachtoffer aan boord zat, zou een werkstraf van 100 uur moeten krijgen, schrijft mediapartner Omroep West.

Bij het ongeluk raakten ook drie opvarenden van de snelle rubberboot zwaargewond. Tijdens de zitting ging het donderdag vooral om wie schuldig aan het ongeval was. Volgens het OM staat vast dat beide schippers de maximumsnelheid van 7 kilometer per uur ruimschoots hebben overschreden.

Beide boten voeren in de haven van Scheveningen richting zee. De RIB-boot had een voorsprong op de stalen motorboot. Vlak voor het bereiken van zee maakte de rubberboot een bocht naar rechts om terug de haven in te gaan. Jan de J., de schipper van de motorboot, kon de rubberboot niet meer ontwijken en klapte op de boot. Een van de opvarenden overleed, drie anderen raakten zwaargewond.

Zwaardere straf

Het OM vindt dat beide schippers schuldig zijn aan het ongeval. ‘Beide mannen gedroegen zich niet zoals van een ervaren schipper had mogen worden verwacht’, zo legde de officier van justitie de strafeis uit. ‘Uiteraard hebben zij dit ongeluk nooit gewild en zij gaan er ook gebukt onder. Maar door hun onvoorzichtigheid en onoplettendheid kon dit wel gebeuren.’

De beide schippers gaven tijdens de rechtszaak juist aan dat ze het ongeluk niet konden voorkomen. ‘Ik heb natuurlijk al tientallen keren gekeken wat ik anders had kunnen doen. Ik heb op dat moment naar eer en geweten gehandeld’, zo verklaarde Stanislav G., de schipper van de snelle rubberboot. Het OM is wel van mening dat deze man minder aan het ongeval kon doen dan de schipper van de motorboot. Vandaar dat G. een lichtere straf tegen zich hoorde eisen.

De rechtbank doet op 18 december uitspraak.