Kerstboomverkopers mogen in november al van start; ‘Leuk, maar hectisch om voor elkaar te krijgen’

Goed nieuws voor de Haagse kerstliefhebber; vanwege corona mogen kerstboomverkopers in de stad dit jaar twee weken eerder dan normaal beginnen met hun verkoop. Dit om grote drukte op hetzelfde tijdstip te voorkomen. Zo zijn ze onder meer bij Toon’s Kerstbomen op de Theresiastraat dus in november al druk in de weer.

‘Qua kerstsfeer ben ik wel blij dat we twee weken eerder van start mochten’, zegt Danny Westenberg van Toon’s Kerstbomen. ‘Maar we moesten kort van te voren nota bene via Facebook vernemen dat het mocht, en toen moesten we bijvoorbeeld wel onze vrachtwagens en personeel eerder regelen. Dat was wel even hectisch, maar nu is het gelukt.’

‘Het is niet verplicht om twee weken eerder te beginnen, maar als je het niet doet kopen mensen de bomen ergens anders wel en is het voor ons snel afgelopen’, vult Danny’s collega Marco aan. ‘Ik denk wel dat mensen dit jaar ondanks een mogelijk wat lager budget door corona gewoon een kerstboom willen hebben, er is al zo veel gezelligheid weggevallen. Dan mag je in kerst best wel iets investeren.’