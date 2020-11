Kerstboomverkopers mogen in november al van start; ‘Leuk, maar hectisch om voor elkaar te krijgen’

Man neergestoken en beroofd in woning Moerwijk

Marcel Verreck: “Het enige dat vandaag de dag nog verborgen blijft, zijn de fietstunneltrappen op Den Haag HS”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij het boerenprotest, de overstap van Frans Hoijnck van Papendrecht naar Hart voor Den Haag/Groep de Mos, Sven Kockelmann en de trappen van de fietstunnel bij Den Haag Hollands Spoor.

“Het enige dat vandaag de dag nog verborgen blijft, zijn de trappen van het fietstunneltje naar het perron van Den Haag Hollands Spoor. Die zijn afgesloten omdat de reizigers langs allerlei winkeltjes moeten worden geleid. Dat zorgt voor een behoorlijke vertraging, dus dan ben al gelijk helemaal gewend aan het nog volgende vervoer met de NS”, aldus de columnist.