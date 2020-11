Zwaargewonde bij woningbrand in Schilderswijk

Bij een woningbrand in de Schilderswijk is iemand ernstig gewond geraakt. De brand woedde rond 4.30 uur in een portiekwoning aan de Rozenburgstraat. De persoon lag te slapen toen de brand uitbrak en is door de brandweer tijdens het blussen gevonden, meldt de brandweerwoordvoerder.

De brandweer heeft de persoon uit de slaapkamer gehaald. “Toen bleek dat deze persoon geen hartslag had, is de brandweer eenmaal buiten de reanimatie gestart”, vertelt de woordvoerder. De politie en ambulancemedewerkers hebben de reanimatie overgenomen, waarna de persoon zwaargewond en met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

De politie start zaterdag een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De brandweerwoordvoerder spreekt van een ‘heftige brand’ waarbij de vlammen vanuit de slaapkamer uit het raam sloegen.