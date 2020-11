ADO Den Haag beleeft horrormiddag bij Sparta Rotterdam

Ruud Brood heeft een dramatische start beleefd bij ADO Den Haag. De opvolger van de ontslagen trainer Aleksandar Rankovic verloor zondagmiddag met zijn ploeg met zeer pijnlijke cijfers van directe concurrent Sparta Rotterdam. Na een uur spelen stond het al 4-0. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 6-0 nederlaag voor ADO.

Na de interlandbreak van afgelopen weekend beleefde Brood zondag in Rotterdam zijn vuurdoop. De coach werd anderhalve week geleden gepresenteerd bij ADO nadat de club na de 2-4 nederlaag tegen FC Twente afscheid nam van Aleksandar Rankovic. Hij kreeg de ploeg niet aan de praat. Een schokeffect bleef echter uit tegen Sparta.

In een matige eerste helft was Sparta de betere partij. De ploeg van voormalig ADO-coach Henk Fraser creëerde geen hele grote kansen, maar wist vlak voor rust wel raak te schieten. Lennart Thy schoot vanuit de draai hard in de rechterhoek. Doelman Luuk Koopmans stond erbij en keek ernaar. Bryan Smeets mikte voor de openingstreffer twee keer over het vijandelijke doel.

Drie doelpunten

Na rust leek ADO wat frisser en feller te zijn, maar niets bleek eigenlijk minder waar. De Haagse equipe liet zich al vrij snel de kaas van het brood eten en kreeg in het eerste kwartier drie doelpunten tegen. Sven Mijnans, Abdou Harroui en Thy hadden weinig moeite om de wedstrijd nog voor het uur te beslissen. Mario Engels bepaalde de eindstand met twee treffers in de laatste tien minuten op 6-0.