ADO Den Haag loot vrijstelling en gaat direct door naar achtste finales KNVB-beker

ADO Den Haag hoeft in de tweede ronde van de KNVB-beker niet in actie te komen. De club lootte zaterdagavond een vrijstelling en gaat daardoor direct door naar de achtste finales van het bekertoernooi.

Omdat de amateurclubs uit het bekertoernooi zijn geknikkerd is de toernooiopzet veranderd. In de achtste finales van het bekertoernooi zullen zestien clubs uitkomen. Om tot die zestien clubs te komen is er een tussenronde nodig. Veertien profclubs zullen daarin tegen elkaar uitkomen. Negen andere clubs krijgen een vrijstelling voor de tussenronde.

De tussenronde van de KNVB-beker staat voor 15, 16 en 17 december op het programma. De achtste finales staan gepland voor 19, 20 en 21 januari 2021.