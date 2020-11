Tabaksverkoop vanaf 2024 uit de supermarkt

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd om in 2024 de tabaksverkoop in de supermarkten te verbieden. Hierdoor zullen dan tabakswaren alleen nog bij tankstations en speciaalzaken te koop zijn. Dit zal flinke gevolgen hebben voor supermarkten, maar ook tabakswinkels zullen het effect van deze maatregel zeker gaan merken.

Het zal in ieder geval veel drukker worden met omzet, klanten en voorraad, zo verwacht Mazlum Çoban van een tabaksshop aan de Vaillantlaan. Maar hij is er nu eigenlijk al wel klaar voor om groter in te kopen. Toch moet dan in de tabakswinkel zelf ook nog veel veranderen. Zo moeten de schappen helemaal worden aangepast en alle sigaretten moeten uit het zicht van klanten staan. Verder worden ook alle pakjes de komen tijd qua kleurgebruik onaantrekkelijk gemaakt.

In ieder geval ziet Çoban in de maatregel wel het voordeel voor de tabakszaken. “Maar ik weet niet of het zo’n goed idee is voor de supermarkten, ik denk niet dat zij er blij mee zijn”, zegt Çoban tegen Den Haag FM.

Toch staat Fatih Karabulut, die al bijna 30 jaar als familiebedrijf een supermarkt aan de Piet Heinstraat runt, er een beetje dubbel in: “Het geeft mij een goed en slecht gevoel, het goede gevoel is dat ik eigenlijk liever geen tabak verkoop, aan de andere kant ben je ook bang om een groot gedeelte van je klanten te verliezen”.

“Ik begrijp de regering ook als ze naar een rookvrije generatie willen”, zegt Karabulut, “maar voor ons is het ook wel een grote bron van inkomsten”. Met name de combinatie verkoop is voor (kleine) supermarkten van belang, want hoewel de omzet aan tabakswaren enkele tienduizenden euro’s per week is, zijn de winstmarges maar klein. Het gaat er dus om, dat naast het pakje sigaretten ook gelijk wat boodschappen worden meegenomen als de klant toch in de supermarkt is. Die omzet daling is wel iets waar Karabulut bang voor is. “Ik denk dat er ook heel veel winkels zijn die hierdoor misschien toch wel kopje onder zullen gaan”, stelt Karabulut.

Maar als je uiteindelijk naar de gezondheid kijkt, dan zijn tabakswaren gewoon niet goed, vindt Çoban. En ook Karabulut hoopt dat tegen de tijd dat de maatregel van kracht wordt, het grootste gedeelte van de bevolking wel gestopt is met roken. “Want dan hebben wij weinig te verliezen en ook voor de roker is het veel gezonder”, besluit Karabulut.

https://youtu.be/Au23auRkVqg