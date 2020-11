“Carbidschieten moeten we in Den Haag echt niet willen”

Een jaarwisseling in Den Haag zal er -door het vuurwerkverbod– er een moeten worden zonder vuurwerk, maar ook carbidschieten lijkt er niet in te zitten. “Burgemeester Jan van Zanen vindt dit in de stad te gevaarlijk en gaat dit verbieden”, laat een woordvoerder van de gemeente mediapartner Omroep West weten. Het carbidschieten wordt maandagavond besproken in het Veiligheidsberaad. “Daar zal besproken worden hoe een verbod eruit moet komen te zien.”

De Haagse fracties van de Partij voor de Dieren (PvdD) en GroenLinks (GL) riepen dit weekend al op tot zo’n verbod. “Carbidschieten moeten we in Den Haag echt niet willen. Levensgevaarlijk, zeker ook omdat we het hier niet kennen”, liet GL-fractievoorzitter Arjen Kapteijns weten. PvdD-fractievoorzitter Robert Barker: “De gemeente Den Haag zou ook tot een verbod moeten komen op carbidschieten. De regels zijn nu te onduidelijk, het is gevaarlijk (vooral in een stad) en de coronaregels kunnen moeilijk worden nageleefd. Hopelijk komt het Veiligheidsberaad maandag met een goed plan.”

Vuurwerkhandelaar Frits Broks van de Rijswijkse Vuurwerkhal had het plan opgevat om in plaats van vuurwerk dit jaar carbid te gaan verkopen. Na een spoedcursus carbidschieten ziet hij daar nu vanaf, meldt het AD. Broks noemt het carbidschieten ‘levensgevaarlijk‘, tevens verwacht de ondernemer dat het in een stad veel schade en letsel oplevert. “Echt -voor de leken- blijf er vanaf.”